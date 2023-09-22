فعاليات عز الوطن تواصل إبهار زوار معرض وزارة الداخلية

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تواصل فعاليات عز الوطن 2 إبهار زوار معرض وزارة الداخلية في واجهة روشن احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وقد انطلقت الفعاليات اعتباراً من يوم أمس الخميس 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الأحد 24 سبتمبر، وتتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه.
وتتضمن الفعاليات عروضاً عسكرية وفنية مزجت بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.