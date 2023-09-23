فعاليات عز الوطن 2 تبهر الزوار في اليوم الوطني

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واصلت قطاعات وزارة الداخلية تقديم عروضها وفعالياتها في “عز الوطن 2” والمعرض المصاحب بواجهة روشن في مدينة الرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93 للسعودية.
ووثق مقطع فيديو نشره حساب حرس الحدود على منصة “إكس” عددًا من العروض والفعاليات التي تقدمها قطاعات الداخلية وسط حضور عدد كبير من الأهالي والزوار.
وانطلقت الفعاليات من الخميس الماضي وتستمر حتى غد الأحد، وتتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه.
كما تشتمل الفعاليات عروضاً عسكرية وفنية مزجت بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.
📹 قطاعات وزارة الداخلية تواصل تقديم عروضها وفعالياتها في (عز الوطن 2) والمعرض المصاحب بواجهة روشن في مدينة الرياض بمناسبة ذكرى #اليوم_الوطني_السعودي_93 للمملكة.
#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/aVLBQNU6JX
— حرس الحدود السعودي (@BG994) September 23, 2023