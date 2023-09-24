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في حديقة وادي فليج الجنوبي وحديقة النزهة

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
المواطن - واس

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احتفى أهالي محافظة حفر الباطن، أمس، باليوم الوطني في حديقة وادي فليج الجنوبي وحديقة النزهة بالمحافظة.

فعاليات وألعاب نارية

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وتضمن الحفل الذي نظمته أمانة المحافظة، أوبريت اليوم الوطني والعرضة السعودية، كما تخلله عدد من الفعاليات المصاحبة كالألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة بألوانها وأشكالها المميزة، التي تفاعل معها جميع الحضور، وفقرة مسرح الطفل والرسم على جدارية والأسر المنتجة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور.

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