فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني

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احتفى أهالي محافظة حفر الباطن، أمس، باليوم الوطني في حديقة وادي فليج الجنوبي وحديقة النزهة بالمحافظة.
وتضمن الحفل الذي نظمته أمانة المحافظة، أوبريت اليوم الوطني والعرضة السعودية، كما تخلله عدد من الفعاليات المصاحبة كالألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة بألوانها وأشكالها المميزة، التي تفاعل معها جميع الحضور، وفقرة مسرح الطفل والرسم على جدارية والأسر المنتجة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور.