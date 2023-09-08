Icon

اكتشاف 150 قطعية أثرية مميزة بـ المعملة Icon سبب عدم مشاركة إلياس سعد بمباراة تونس ضد بوتسوانا Icon مشاريع تنموية واستثمارية لـ جازان بـ 5 مليارات ريال Icon مشاهد نادرة لقمر صناعي قبل انهياره بالغلاف الجوي Icon الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon 4 صفقات لم تتم في اليوم الأخير بـ فترة الانتقالات الصيفية السعودية Icon فلبينيون يتطوعون لتنظيف كورنيش الجبيل Icon تصرف عفوي من زعيم كوريا الشمالية خلال تدشين الغواصة النووية Icon صواعق قوية تضرب بحر القنفذة Icon الاتحاديون: عودة عبدالرحمن العبود مطلبنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لفتة نالت إعجاب السعوديين

فلبينيون يتطوعون لتنظيف كورنيش الجبيل

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
فلبينيون يتطوعون لتنظيف كورنيش الجبيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تطوع فريق من المتطوعين من الجنسية الفلبينة بتنظيف الكورنيش في مدينة الجبيل، في لفتة رائعة أسهمت في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.

مبادرة تطوعية

ووثق مواطن مقطع فيديو بجواله وهو يجلس داخل سيارته، أثناء قيام المتطوعين بتنظيف الكورنيش، وأجرى المواطن حوارًا مع أحد أعضاء الفريق حيث سأله ما إن كان تابعًا لشركة معينة أو تم طلب ذلك منه من قبل شخص ما، ليجيبه الفلبيني بأنهم قاموا بتلك المبادرة تطوعًا.

قد يهمّك أيضاً
روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

حرس الحدود يخلي بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

حرس الحدود يخلي بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

رقي وتعايش

وأكد المواطن أن ما يقوم به الفلبينيون المتطوعون يدل على رقي أخلاقهم وحسن تصرفهم، مضيفًا أن ذلك يشعره بالخجل فالأولى أن تأتي هذه المبادرة من أبناء هذا الوطن.

وتعكس هذه اللفتة روح التسامح والتعايش بين الشعوب في المملكة فالفلبينيون يعيشون في الجبيل، ويشعرون بالمسؤولية تجاه المدينة التي يعيشون فيها.

إشادة وإعجاب

وأشاد مواطنون بمنصة إكس بمبادرة الفلبينيين متمنين أن يكونوا قدوة للآخرين، وأن تشجع هذه المبادرة على المزيد من التطوع والمساهمة في المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم