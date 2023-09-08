فلبينيون يتطوعون لتنظيف كورنيش الجبيل

تطوع فريق من المتطوعين من الجنسية الفلبينة بتنظيف الكورنيش في مدينة الجبيل، في لفتة رائعة أسهمت في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.

مبادرة تطوعية

ووثق مواطن مقطع فيديو بجواله وهو يجلس داخل سيارته، أثناء قيام المتطوعين بتنظيف الكورنيش، وأجرى المواطن حوارًا مع أحد أعضاء الفريق حيث سأله ما إن كان تابعًا لشركة معينة أو تم طلب ذلك منه من قبل شخص ما، ليجيبه الفلبيني بأنهم قاموا بتلك المبادرة تطوعًا.

رقي وتعايش

وأكد المواطن أن ما يقوم به الفلبينيون المتطوعون يدل على رقي أخلاقهم وحسن تصرفهم، مضيفًا أن ذلك يشعره بالخجل فالأولى أن تأتي هذه المبادرة من أبناء هذا الوطن.

وتعكس هذه اللفتة روح التسامح والتعايش بين الشعوب في المملكة فالفلبينيون يعيشون في الجبيل، ويشعرون بالمسؤولية تجاه المدينة التي يعيشون فيها.

إشادة وإعجاب

وأشاد مواطنون بمنصة إكس بمبادرة الفلبينيين متمنين أن يكونوا قدوة للآخرين، وأن تشجع هذه المبادرة على المزيد من التطوع والمساهمة في المجتمع.