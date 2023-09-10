فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان

كشف المدير الفني هانز فليك، عن أسباب خسارة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه الأنسب لقيادة المانشافت خلال الفترة الحالية.

خسارة منتخب ألمانيا

ولعب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد اليابان وديًا بالأمس، وانتهت المباراة بخسارة المانشافت بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

تعليق فليك على الخسارة

وعلق فليك على الهزيمة خلال تصريحاته لموقع “سبورت1″، قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقا رائعا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.

ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأت المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.

وشدد المدرب الألماني على أحقية منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز، مشيرًا إلى ارتكاب لاعبي المانشافات مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.

وبسؤاله عما إذا كان المدرب الأنسب لقيادة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، رد فليك قائلًا: “أظن ذلك، لكني أدرك أن هناك الكثير من التغييرات في عالم كرة القدم، ولا يمكنني معرفة ما سيحدث”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “من جانبي، أرى أنني رفقة الطاقم الفني نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، وأظن أننا نعمل بشكل جيد، وكذلك أراني المدرب الأنسب”.