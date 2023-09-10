Icon

مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد! Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان Icon سبب معاناة إيطاليا ضد مقدونيا بـ تصفيات كأس أوروبا 2024 Icon المرور: تأكدوا من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة Icon مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال Icon تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي Icon وزير الطاقة: السعودية تتجه لقائمة أكبر 15 اقتصادًا بالعالم Icon ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالرياض وجازان Icon فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان Icon المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالتخطيط لتدخل عسكري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا للمشاركة في يورو 2024

فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير الفني هانز فليك، عن أسباب خسارة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه الأنسب لقيادة المانشافت خلال الفترة الحالية.

خسارة منتخب ألمانيا

ولعب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد اليابان وديًا بالأمس، وانتهت المباراة بخسارة المانشافت بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

قد يهمّك أيضاً
علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار

علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار

حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد

حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد

منتخب ألمانيا ضد اليابان
نتيجة المباراة – المصدر @DFB_Team_EN

تعليق فليك على الخسارة

وعلق فليك على الهزيمة خلال تصريحاته لموقع “سبورت1″، قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقا رائعا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.

ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأت المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.

منتخب ألمانيا ضد اليابان
جانب من المباراة – المصدر jfa

وشدد المدرب الألماني على أحقية منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز، مشيرًا إلى ارتكاب لاعبي المانشافات مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.

وبسؤاله عما إذا كان المدرب الأنسب لقيادة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، رد فليك قائلًا: “أظن ذلك، لكني أدرك أن هناك الكثير من التغييرات في عالم كرة القدم، ولا يمكنني معرفة ما سيحدث”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “من جانبي، أرى أنني رفقة الطاقم الفني نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، وأظن أننا نعمل بشكل جيد، وكذلك أراني المدرب الأنسب”.

منتخب ألمانيا ضد اليابان
جانب من المباراة – المصدر jfa

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎