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فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم الأهلي والقادسية السابق، فوزي الشهري حيرة الجماهير، عبر منصة “إكس”، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

صورة لفريق الأهلي

ونشر علي خضر، صورة قديمة للاعبي النادي الأهلي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وعلق قائلًا: “من عرفتوا!”، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

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وضمت تشكيلة الأهلي في الصورة، كلاً من؛ وليد عبد ربه، صاحب العبدالله، فوزي الشهري، صالح المحمدي، نايف القاضي، خالد مسعد، طلال المشعل، حسين عبدالغني، عبده بسيسي، محمد الجيزاني ويوسف رابح.

حسين عبدالغني
حسين عبدالغني

فوزي الشهري ورابح يُحيران الجماهير

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة علي خضر، ليصبح فوزي الشهري ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث لم يتعرف عليه بعض المشجعين، هو وزميله المغربي يوسف رابح، فيما جاءت بقية الاختيارات صحيحة.

وأكدت الجماهير أن الشهري غاب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفترات طويلة، بسبب الإصابات، وأبدوا سعادتهم بتذكره مجددًا.

وقال عبدالله: “اللي ما عرفتهم رقم 6 و7″، وكتب عمر: “اللي جنب نايف القاضي رقم 6.. هذا كان ممتعًا بلعبه.. نسيت اسمه لأنه دايمًا كان يغيب للإصابات”، وعلق مازن قائلًا: “عرفتهم كلهم ماعدا اثنين”.

فوزي الشهري مع الأهلي
الشهري مع اللاعبين

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