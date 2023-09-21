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ضمن منافسات الجولة الأولى

فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت فوز آرسنال ونابولي ضد أيندهوفن وسبورتنج براغا.

فوز آرسنال ونابولي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في الفوز على نظيره أيندهوفن، بأربعة أهداف دون رد، عن طريق بوكايو ساكا، ليوناردو تروسارد، جابرييل خيسوس ومارتن أوديجارد عند الدقائق 8، 20، 38 و70.

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آرسنال
لاعبو آرسنال – المصدر @Arsenal

وتمكن نابولي من تحقيق الفوز على مضيفه سبورتنج براغا بـ2/ 1، سجلهما جيوفاني دي لورينزو وسيكو نيكاتي بالخطأ في مرماه، وتغلب ريد بول سالزبورغ على بنفيكا بثنائية نظيفة عن طريق روكو شيميتش وأوسكار غلوخ.

نابولي
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

وخيم التعادل على نتيجة مباراتين، حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية مع ضيفه لانس بهدف لكل منهما، كما نجح إنتر ميلان في خطف التعادل أمام ريال سوسيداد في الوقت القاتل.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

فوز البايرن والريال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في الفوز على يونيون برلين بهدف دون رد سجله جون بيلينجهام، وتغلب بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد بنتيجة 4/ 3، فيما تعادل غلطة سراي مع كوبنهاجن بنتيجة 2/ 2.

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