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في الدوري الإسباني

فوز ثمين لـ الريال ضد خيتافي

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
فوز ثمين لـ الريال ضد خيتافي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الريال ضد خيتافي اليوم، بفوز ثمين لنادي ريال مدريد بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

الريال ضد خيتافي

وكان خيتافي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الحادية عشرة عبر اللاعب بورخا مايورال.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم خيتافي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الإسباني خوسيلو في إحراز هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ 47، ثم تمكن ريال مدريد وبعد معاناة من إضافة الهدف الثاني عبر الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة الـ 94، ليفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

الريال ضد خيتافي - 1

ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني

وبعد نهاية مباراة الريال ضد خيتافي، أصبح رصيد ريال مدريد 12 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، انطلقت أمس بفوز قاديش على فياريال بثلاثية لهدف، بينما فاز سيلتا فيجو على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الرابعة بلقائي ” ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا” و ” ريال بيتيس ضد رايو فاليكانو”.

أما مباريات الغد في الجولة الرابعة فستكون كالتالي: ” جيرونا ضد لاس بالماس، ريال مايوركا ضد أتلتيك بيلباو، أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، أوساسونا ضد برشلونة”.

الريال ضد خيتافي - بيلينجهام - 1

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