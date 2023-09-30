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في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة برشلونة ضد إشبيلية مساء الجمعة، بفوز نادي برشلونة بهدف دون رد، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

برشلونة ضد إشبيلية

وكان الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إشبيلية انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل الإسباني سيرخيو راموس لاعب إشبيلية الهدف الأول لبرشلونة بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الـ 76.

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وانتهت المباراة بفوز برشلونة ليُصبح رصيده 20 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط.

برشلونة ضد إشبيلية - 2

مباريات الجولة الثامنة 

وفي يوم السبت، سيلعب خيتافي ضد فياريال ورايو فاليكانو ضد ريال مايوركا وجيرونا ضد ريال مدريد، وريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو.

وفي يوم الأحد الأول من أكتوبر سيلعب ألميريا ضد غرناطة وديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا وأتلتيكو مدريد ضد قاديش وريال بيتيس ضد فالنسيا، بينما تُختتم مباريات الجولة الثامنة يوم الاثنين المقبل بلقاء بين سيلتا فيجو ولاس بالماس.

وقبل مواجهة إشبيلية، كان برشلونة تعادل يوم الثلاثاء الماضي مع نادي ريال مايوركا في الجولة السابعة بنتيجة 2-2.

وسجل مايوركا الهدف الأول عبر اللاعب فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل البرازيلي رافينيا لـ برشلونة في الدقيقة الـ 42.

وعاد مايوركا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 عبر اللاعب إبدون براتس.

وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة الهدف الثاني بالدقيقة الـ 76 عبر اللاعب فيرمين لوبيز.

برشلونة ضد إشبيلية - 3

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