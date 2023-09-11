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فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب منتخب أرمينيا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ملخص مباراة كرواتيا ضد أرمينيا 

ونجح اللاعب أندريج كراماريتش في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب الكرواتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة ظلت النتيجة على حالها ليحقق المنتخب الكرواتي فوزًا ثمينًا بهدف دون رد.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد منتخب كرواتيا 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

منتخب كرواتيا ضد أرمينيا

نتائج مباريات الأحد 

وكانت مباريات أمس في تصفيات يورو 2024، انتهت بفوز كازاخستان على إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، وفازت مولدوفا على جزر فاروه بهدف دون رد، وفازت الدنمارك على فنلندا بهدف نظيف، بينما فاز منتخب الجبل الأسود على بلغاريا بهدفين لهدف، وفازت سلوفينيا على سان مارينو برباعية دون رد، بينما فاز المنتخب الصربي على ليتوانيا بثلاثية لهدف، وفازت اليونان على منتخب جبل طارق بخماسية دون رد، أما منتخب ألبانيا ففاز على بولندا بثنائية دون رد، بينما فاز المنتخب الهولندي على إيرلندا بثنائية لهدف.

وتقام حاليًا مباريات ” لاتفيا ضد ويلز و آيسلندا ضد البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا ضد ليشتنشتاين، البرتغال ضد لوكسمبورج”.

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