فوز ثمين لـ وولفرهامبتون ضد مان سيتي

انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي مساء اليوم، بفوز فريق وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وولفرهامبتون ضد مان سيتي

وسجل البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الـ 13.

وفي الشوط الثاني، تعادل فريق مانشستر سيتي عبر نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 59.

وبحلول الدقيقة الـ 66 سجل اللاعب الكوري الجنوبي هوانج هي تشان الهدف الثاني لفريق وولفرهامبتون.

وبعد المباراة، أصبح رصيد وولفرهامبتون سبع نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي المتصدر عند 18 نقطة في المركز الأول.

وكانت مباريات اليوم في الجولة السابعة، انتهت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد.

لقاء القمة

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بلقاء القمة بين توتنهام هوتسبير وليفربول حيث ينطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب نادي توتنهام هوتسبير.