أذربيجان تؤيد تطبيع العلاقات مع أرمينيا السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية العثور على دبابة إسرائيلية مسروقة في محل للخردة العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية العالمية وزير الإعلام يُدشّن معرض تاريخ الدولة السعودية بمقر واس توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة غدًا أسرة أمريكية تقاضي جوجل بتهمة الإهمال فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد يونيون برلين احتجاجات تُطالب باستقالة رئيس بنين 10 جامعات تودع مكافأة سبتمبر غدًا
انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بتحقيق المرينغي لفوز صعب بهدف دون رد.
وبدأت مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، حيث ضغط المرينغي بقوة، ولعب جود بيلينجهام كرة تجاه خوسيلو، ليسدد في يد الحارس عند الدقيقة الثالثة.
ومرت تسديدة خوسيلو بجوار القائم عند الدقيقة السادسة، وواصل ريال مدريد سيطرته، ونفذ ديفيد ألابا ركلة حرة مباشرة، مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 22، وسدد ناتشو كرة مرت بعيدًا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد جوسينس أن يسجل الهدف الأول في مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، عند الدقيقة 48، إلا أن الحارس كيبا أمسك الكرة، وأضاع رودريجو فرصة هز الشباك للريال، بعد تمريرة من لوكا مودريتش.
واصطدمت رأسية خوسيلو بالقائم عند الدقيقة 63، وأبعد الحارس تسديدة من مودريتش، قبل أن يطالب لاعبو المرينغي بركلة جزاء عند الدقيقة 77 من أحداث مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.
وسدد رودريجو كرة في يد الحارس عند الدقيقة 85، قبل أن يحرز بيلينجهام هدفًا عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد ضد يونيون برلين بهدفين دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.