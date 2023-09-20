فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد يونيون برلين

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بتحقيق المرينغي لفوز صعب بهدف دون رد.

ريال مدريد ضد يونيون برلين

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، حيث ضغط المرينغي بقوة، ولعب جود بيلينجهام كرة تجاه خوسيلو، ليسدد في يد الحارس عند الدقيقة الثالثة.

ومرت تسديدة خوسيلو بجوار القائم عند الدقيقة السادسة، وواصل ريال مدريد سيطرته، ونفذ ديفيد ألابا ركلة حرة مباشرة، مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 22، وسدد ناتشو كرة مرت بعيدًا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف قاتل من بيلينجهام

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد جوسينس أن يسجل الهدف الأول في مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، عند الدقيقة 48، إلا أن الحارس كيبا أمسك الكرة، وأضاع رودريجو فرصة هز الشباك للريال، بعد تمريرة من لوكا مودريتش.

واصطدمت رأسية خوسيلو بالقائم عند الدقيقة 63، وأبعد الحارس تسديدة من مودريتش، قبل أن يطالب لاعبو المرينغي بركلة جزاء عند الدقيقة 77 من أحداث مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

وسدد رودريجو كرة في يد الحارس عند الدقيقة 85، قبل أن يحرز بيلينجهام هدفًا عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد ضد يونيون برلين بهدفين دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.