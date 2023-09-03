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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

فوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
فوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز هام بثلاثة أهداف نظيفة.

ليفربول يتقدم مبكرًا

وبدأت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، ونجح دومينيك سوبوسلاي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط، بعد عرضية مميزة من ألكسندر أرنولد.

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دومينيك سوبوسلاي
احتفال اللاعب بالهدف – المصدر @LFC

ومنح الهدف المبكر أفضلية لفريق ليفربول، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 عن طريق مات كاش بالخطأ في مرماه، بعد تمريرة من محمد صلاح لنونيز، لتصطدم بالعارضة وترتد إلى قدم المدافع وتهز الشباك.

وكاد ماتيب أن يُسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 27 من رأسية، إلا أنها مرت بعيدًا عن المرمى، وأهدر نونيز فرصة خطيرة عند الدقيقة 39 بعد تمريرات مع صلاح، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول ضد أستون فيلا بنتيجة 2\0.

ليفربول ضد أستون فيلا
جانب من المباراة – المصدر @AVFCOfficial

فوز ليفربول ضد أستون فيلا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تصدى حارس ليفربول، أليسون بيكر لفرصة خطيرة من كاش بعد تمريرة من ديني، ولعب صلاح كرة مميزة إلى نونيز، إلا أن الأخير سددها بعيدًا.

وتمكن محمد صلاح من هز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 55 من تسديدة، وأطلق أرنولد تسديدة قوية عند الدقيقة 69، واستمرت المحاولات وسط سيطرة من الريدز، لتنتهي أحداث المباراة بفوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية.

ليفربول ضد أستون فيلا
لاعبو الريدز – المصدر @LFC

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