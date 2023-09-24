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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

فوز ليفربول ضد وست هام بثلاثية

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
فوز ليفربول ضد وست هام بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بنتيجة 3\1.

تعادل ليفربول ضد وست هام

وبدأت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، ونجح الريدز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 16 دقيقة عن طريق ركلة جزاء سددها النجم المصري محمد صلاح.

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واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح حارود بوين في هز الشباك بالتعادل عند الدقيقة 42، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل ليفربول ضد وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.

محمد صلاح
صلاح يُسدد ركلة الجزاء – المصدر @LFC

ليفربول يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سيطرته على اللعب، قبل أن ينجح داروين نونيز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 60، لتشتعل المباراة.

دراون نونيز
احتفال نونيز – المصدر @LFC

واستمرت المحاولات من الفريقين، أملًا في هز الشباك، ونجح ديوغو جوتا في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85، ليؤمن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وست هام بثلاثية مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 10 نقاط في المركز السابع.

ليفربول ضد وست هام
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

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