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انطباعات بريت باير وعدد من المحللين السياسيين بالقناة الأمريكية

فوكس نيوز: لقاء محمد بن سلمان توثيق للحظات تاريخية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
فوكس نيوز: لقاء محمد بن سلمان توثيق للحظات تاريخية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتوالي أصداء مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، فيما تداولت منصات ووكالات الأنباء مقاطع اللقاء الذي أجراه ولي العهد مع الإعلامي الأمريكي الشهير بريت باير.

أهمية لقاء ولي العهد

وأكد المحللون السياسيون عبر شبكة “فوكس نيوز”، أهمية حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخاصة وأنه تحدث باللغة الإنجليزية مخاطبًا الرأي العام العالمي مباشرة من المملكة العربية السعودية.

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وقالت فوكس نيوز، عبر موقعها الإلكتروني، إن لقاء ولي العهد كان بمثابة توثيق للحظات تاريخية.

وروى بريت باير كبير المذيعين في قناة فوكس نيوز  انطباعاته عن ردود فعل الحوار الذي أجراه مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بشأن المشاريع التنموية التي تشهدها السعودية، وما سمعه من المواطنين خلال جولاته.

انطباع محاور ولي العهد

وأكد بريت في مداخلة مع القناة، أنه أجرى الكثير من الحوارات خلال مسيرته، لكنه لم يسبق له أن تلقى هذا القدر من الأخبار خلال مقابلة واحدة وبنفس الوقت، مبيناً أن الأمير محمد بن سلمان تحدث عن الكثير من القضايا بمنتهى الصراحة، كما وصفه باللاعب القوي والرائع في الساحة السياسية.

وأشار إلى أنه من خلال زيارته إلى نيوم والدرعية شاهد كمية كبيرة من الرافعات أكثر من أي بلد آخر في العالم، والكثير منها تعمل في مشاريع مرتبطة برؤية 2030 ، مرجعاً ذلك لعملية البناء الضخمة التي تشهدها السعودية، مبيناً بأنه من المدهش رؤية هذا التحول.

التغيير في السعودية

وبدوره قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحاور قناة “فوكس نيوز”: السعوديون مؤمنون بالتغيير وهم من يدفعون لذلك، وأنا فقط واحد منهم”.

تناولت تغطية فوكس نيوز مقابلات مع الكثير من وزراء الحكومة السعودية، وتحدث المذيع الشهير بريت باير أيضًا مع وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي سلط الضوء على نجاح المملكة في إنشاء وتعزيز الفرق والدوريات بالكثير من نجوم ومشاهير الرياضة عالميًّا.

وتحدثت فوكس نيوز أيضًا مع خبراء حول الإصلاحات الكبرى المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمع السعودي، بعدما أعطى ولي العهد دفعة كبيرة لمشاركة المرأة وقيادتها في الأعمال والمجتمع المدني.

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