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ضمن احتفالاتها باليوم الوطني 93

فيا الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
فيا الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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تزينت واجهات منطقة فيا الرياض باللون الأخضر، ضمن احتفالاتها باليوم الوطني 93 السعودي، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين المواطنين وعائلاتهم خلال احتفالاتهم بمنطقة فيا الرياض.

ونشر الحساب الرسمي بمنصة عيشها على “إكس” صورًا من أجواء احتفالات فيا الرياض التي توشحت باللون الأخضر، تزامنًا مع استعدادات الاحتفال باليوم الوطني غدًا.

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عروض الألعاب النارية

وفي وقت سابق، أعادت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في السعودية “عيشها”، تذكير الجماهير بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني 93 وذلك يوم 23 سبتمبر الجاري.

وقالت عيشها على حسابها بمنصة “إكس”: “استمتع بمشاهدة عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني 93.. 23 سبتمبر ليلة اليوم الوطني في تمام الساعة 9 مساءً”.

ومن المقرر أن تزين عروض الألعاب النارية سماء السعودية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

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