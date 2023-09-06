فيتامين سي يحفز الأورام السرطانية

أفادت دراسة علمية حديثة بأن تناول فيتامين سي يؤدي إلى تنشيط الأورام السرطانية.

فيتامين سي

وأردفت الدراسة، التي أجراها فريق من معهد كارولينسكا في السويد، أن فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى تحفز تكوين أوعية دموية جديدة في أورام سرطان الرئة، وذلك حسبما أفاد موقع ذا تايم أوف إنديا.

وتابعت أن هذا الخطر الذي تحدثه المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة يحصل عند تناولها بكميات زائدة.

وذكر قائد الدراسة، مارتن بيرجو، الأستاذ في قسم العلوم البيولوجية والكيميائية: لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشّط آلية تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة، معربًا عن دهشته؛ لأنه كان يعتقد سابقًا أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي.

أورام سرطانية

وأردف بيرجو: الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار.

لكنَّه طمأن المرضى تجاه مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي، موضحًا أن الخطر يهدد مرضى السرطان والأشخاص الذين يعانون ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

وذكر تينغ وانغ، طالب الدكتوراه في مجموعة البروفيسور بيرجو في معهد كارولينسكا: قامت العديد من التجارب السريرية بتقييم فعالية مثبطات تكوين الأوعية، لكن النتائج لم تكن ناجحة كما كان متوقعًا.

وأوضح وانغ: تفتح دراستنا الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام، على سبيل المثال، المرضى الذين تظهر أورامهم مستويات عالية من BACH1 قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1.

فحص تفصيلي

وتابع: الخطوة التالية إجراء فحص تفصيلي لكيفية تنظيم مستويات الأكسجين والجذور الحرة لبروتين BACH1، مشيرًا إلى الفريق البحثي سيجري دراسات مماثلة على أشكال السرطان الأخرى.

واستخدم الباحثون مجموعة من الأساليب البيولوجية الخلوية، وركزوا معظم عملهم على أورام سرطان الرئة من خلال دراسة الأعضاء العضوية، وهي أورام صغيرة مزروعة من المرضى، ودرسوا أيضًا عينات من أورام الثدي والكلى البشرية.

من جهته، أوضح الدكتور مهند دياب، استشاري الأورام السرطانية، أن هناك دراسات أجريت على فيتامين سي ودي للأشخاص غير المصابين بالسرطان، لافتًا إلى أن عددهم يصل إلى 14 ألف شخص.

مضادات الأكسدة

وأضاف دياب، أن هؤلاء الأشخاص قسموا إلى قسمين، أحداهما يتناول فيتامينات يوميًّا، والآخر لم يتناول شيئًا، وفقًا للعربية.

وأردف أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مصابين بأي نوع من أنواع الأورام، مؤكدًا أنه بعد 8 سنوات أجري تقييم لهم، ولم يثبت أي زيادة بأعداد السرطان لدى الفئتين.

وأكد على أن فيتامين سي لا يسبب سرطانًا بالنسبة إلى الأصحاء، مشيرًا إلى أن هناك دراسة أخرى أجريت على الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، وكانوا يتناولون مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي ودي، ووُجد أن هؤلاء المرضى لديهم تقدُّم بالمرض.