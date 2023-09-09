فيتوريا: محمد صلاح سيلتحق بنا بعد مباراة مصر ضد إثيوبيا

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كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن موعد انضمام اللاعب محمد صلاح لقائمة الفراعنة، بعد مباراة مصر ضد إثيوبيا التي أُقيمت أمس الجمعة في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.
وقال فيتوريا عقب مواجهة إثيوبيا: “السبت سينضم محمد صلاح لنا، ورباعي الأهلي المصري سيغادرون للالتحاق بفريقهم، ونجحنا في الفوز على إثيوبيا واستحقينا نيل النقاط الثلاث”.
وأضاف فيتوريا: ” عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم الثقة للهجوم علينا، ولكن الأداء كان مميز وهذا كان واضحًا في 5 مباريات خضتهم مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا”.
وفي مباراة مصر ضد إثيوبيا، نجح مصطفى فتحي نجم بيراميدز في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حافظ منتخب مصر على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات، أما منتخب إثيوبيا فتجمد رصيده عند 4 نقاط.
وكانت مباريات أول أمس الخميس في تصفيات أمم إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي بين أنجولا ومدغشقر وفازت غانا على إفريقيا الوسطى بهدفين لهدف، وتعادلت الجزائر بدون أهداف مع تنزانيا، بينما فازت تونس على بوتسوانا بثلاثية دون رد، وفازت أوغندا على النيجر بهدفين دون رد.
وفي مواجهات أمس الجمعة، فازت مصر على إثيوبيا بهدف، بينما فازت مالي على جنوب السودان برباعية نظيفة، بينما التعادل السلبي كان حاضرًا بين بوركينا فاسو وإي سواتيني.