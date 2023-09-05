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تعرض لها أمام الهلال

فيتينيو يخضع لعملية جراحية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
فيتينيو يخضع لعملية جراحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فيكتور سانتوس “فيتينيو” لعملية جراحية ناجحة.

فيتينيو يُجري جراحة

وأوضح نادي الاتفاق، في بيان رسمي، أن فيتينيو أجرى عملية جراحية في موضع إصابته التي تعرض لها خلال مباراة الهلال، وهي عبارة عن قطع في وتر العضلة الخلفية.

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وأشار نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فيتينيو خضع اليوم للعملية الجراحية في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزي لندن، وتكللت بالنجاح، وتمنى له الشفاء العاجل.

 

فيتينيو
اللاعب البرازيلي – المصدر @SPL

الاتفاق بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على النصر 2\1، الحزم بهدفين نظيفين، وضمك 3\1، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1، وخسر لقاء وحيدًا ضد الهلال بهدفين دون رد، ليحتل المركز الخامس في دوري روشن برصيد 10 نقاط.

الاتفاق - الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

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