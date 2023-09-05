فيتينيو يخضع لعملية جراحية

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فيكتور سانتوس “فيتينيو” لعملية جراحية ناجحة.

فيتينيو يُجري جراحة

وأوضح نادي الاتفاق، في بيان رسمي، أن فيتينيو أجرى عملية جراحية في موضع إصابته التي تعرض لها خلال مباراة الهلال، وهي عبارة عن قطع في وتر العضلة الخلفية.

وأشار نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فيتينيو خضع اليوم للعملية الجراحية في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزي لندن، وتكللت بالنجاح، وتمنى له الشفاء العاجل.

الاتفاق بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على النصر 2\1، الحزم بهدفين نظيفين، وضمك 3\1، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1، وخسر لقاء وحيدًا ضد الهلال بهدفين دون رد، ليحتل المركز الخامس في دوري روشن برصيد 10 نقاط.