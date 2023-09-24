Icon

نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة Icon ضبط 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بالطائف Icon الفنون الشعبية ضمن احتفالات أهالي نجران باليوم الوطني Icon التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16 Icon لا يوجد منتج غذائي يساعد على التخسيس Icon رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام Icon الاتفاق يهزم جدة برباعية ويصعد لثمن نهائي كأس الملك Icon الإطاحة بمواطنين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب بحفر الباطن Icon السعودية تدين وتستنكر تمزيق أحد الجماعات المتطرفة نُسخًا من المصحف الشريف في لاهاي Icon السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سينطلق يوم 28 أكتوبر بمشاركة أشهر النجوم

فيديو لـ تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: توقع أي شيء

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
فيديو لـ تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: توقع أي شيء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو جديد بشأن موسم الرياض لهذا العام بهويته الجديد تحت شعار “BigTime”.

انطلاق موسم الرياض

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو الذي شاركه بحسابه في منصة إكس: موسم الرياض … توقع أي شي، حيث سينطلق الموسم الاستثنائي يوم 28 أكتوبر 2023 بُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه نزال حزام موسم الرياض، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام

السعودية تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة

السعودية تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة

موسم مختلف

يذكر أن آل الشيخ كان قد أشار إلى أن موسم الرياض 2023 سيكون مختلفًا، ويهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، لافتًا إلى أنه سيشهد موقعًا إلكترونيًّا مطورًا بمميزات جديدة، ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.

بوليفارد هول

وسيضم موسم الرياض هذا العام، منطقة جديدة باسم بوليفارد هول، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية، مبينًا أن بوليفارد سيتي تغيرت كليًّا عما كانت عليه المواسم الماضية، حيث ستحتضن تجارب عالمية؛ 60% منها جديدة، ومن أبرزها: احتفال العملاق ديزني بذكراه المئوية عبر قلعة ديزني التي تتواجد في الموسم لأول مرة، وهاوس أوف هايب، وهي أكبر تجربة تربط بين العالم الفعلي والواقع الافتراضي، إلى جانب 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والكثير من الفعاليات.

إقامة أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم

كما تم إقامة أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، حيث يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد، وتجارب ومتحف (CR 7) عن شخصية النجم كريستيانو رونالدو، ويجمع أبرز ألقابه الشخصية، فضلًا عن أول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة، بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، بالإضافة إلى إقامة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، وأكبر مهرجانات المصارعة في العالم كراون جول بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات، بحسب ما أفاد به تركي آل الشيخ خلال تدشين موسم الرياض.

تطوير بوليفارد وورلد

كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير منطقة بوليفارد وورلد بنسبة زيادة 40%، وتُعد أضخم مشاريع الموسم، وستضم أكبر منطقة تسوق شعبية بـ1180 محلا، و120 مطعمًا ومقهى، وعروضًا فنية مختلفة وألعابًا ترفيهية متنوعة، منوهًا أن الموسم يشهد تواجد منطقة ترفيهية متكاملة باسم وندر جاردن، وهي أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع، وستكون نسخة جديدة ومُحدّثة من ونتر وندر لاند، وستتكون من 4 حدائق، وأكثر من 85 لعبة وتجربة، في موقع جديد شمال مدينة الرياض لتسهيل وصول الزائرين إليها.

100 فود تركس من الأشهر حول العالم

وسيشهد الموسم هذا العام استضافة أكثر من 100 فود تركس من الأشهر حول العالم، حيث تجتمع في منطقة واحدة، إلى جانب معرض للسيارات الفاخرة والمميزة على مساحة 150 ألف متر مربع، ويضم 1000 سيارة نادرة، كذلك معرض أنا عربية ومعرض الألعاب (RTF)، ومعرض وحفل جوائز المؤثرين وصناع المحتوى (Concon)، وحفل جوائز جوي أواردز.

3 مناطق مجانية وجديدة

ويضم موسم الرياض هذا العام 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي سوق الأولين، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، وحديقة الحيوانات بالرياض، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن حديقة السويدي مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة. ويشهد أيضًا إقامة مسابقة الكنز بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف