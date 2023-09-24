فيديو لـ تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: توقع أي شيء

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو جديد بشأن موسم الرياض لهذا العام بهويته الجديد تحت شعار “BigTime”.

انطلاق موسم الرياض

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو الذي شاركه بحسابه في منصة إكس: موسم الرياض … توقع أي شي، حيث سينطلق الموسم الاستثنائي يوم 28 أكتوبر 2023 بُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه نزال حزام موسم الرياض، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

موسم مختلف

يذكر أن آل الشيخ كان قد أشار إلى أن موسم الرياض 2023 سيكون مختلفًا، ويهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، لافتًا إلى أنه سيشهد موقعًا إلكترونيًّا مطورًا بمميزات جديدة، ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.

بوليفارد هول

وسيضم موسم الرياض هذا العام، منطقة جديدة باسم بوليفارد هول، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية، مبينًا أن بوليفارد سيتي تغيرت كليًّا عما كانت عليه المواسم الماضية، حيث ستحتضن تجارب عالمية؛ 60% منها جديدة، ومن أبرزها: احتفال العملاق ديزني بذكراه المئوية عبر قلعة ديزني التي تتواجد في الموسم لأول مرة، وهاوس أوف هايب، وهي أكبر تجربة تربط بين العالم الفعلي والواقع الافتراضي، إلى جانب 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والكثير من الفعاليات.

إقامة أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم

كما تم إقامة أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، حيث يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد، وتجارب ومتحف (CR 7) عن شخصية النجم كريستيانو رونالدو، ويجمع أبرز ألقابه الشخصية، فضلًا عن أول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة، بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، بالإضافة إلى إقامة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، وأكبر مهرجانات المصارعة في العالم كراون جول بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات، بحسب ما أفاد به تركي آل الشيخ خلال تدشين موسم الرياض.

تطوير بوليفارد وورلد

كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير منطقة بوليفارد وورلد بنسبة زيادة 40%، وتُعد أضخم مشاريع الموسم، وستضم أكبر منطقة تسوق شعبية بـ1180 محلا، و120 مطعمًا ومقهى، وعروضًا فنية مختلفة وألعابًا ترفيهية متنوعة، منوهًا أن الموسم يشهد تواجد منطقة ترفيهية متكاملة باسم وندر جاردن، وهي أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع، وستكون نسخة جديدة ومُحدّثة من ونتر وندر لاند، وستتكون من 4 حدائق، وأكثر من 85 لعبة وتجربة، في موقع جديد شمال مدينة الرياض لتسهيل وصول الزائرين إليها.

100 فود تركس من الأشهر حول العالم

وسيشهد الموسم هذا العام استضافة أكثر من 100 فود تركس من الأشهر حول العالم، حيث تجتمع في منطقة واحدة، إلى جانب معرض للسيارات الفاخرة والمميزة على مساحة 150 ألف متر مربع، ويضم 1000 سيارة نادرة، كذلك معرض أنا عربية ومعرض الألعاب (RTF)، ومعرض وحفل جوائز المؤثرين وصناع المحتوى (Concon)، وحفل جوائز جوي أواردز.

3 مناطق مجانية وجديدة

ويضم موسم الرياض هذا العام 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي سوق الأولين، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، وحديقة الحيوانات بالرياض، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن حديقة السويدي مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة. ويشهد أيضًا إقامة مسابقة الكنز بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.