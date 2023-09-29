Icon

الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام Icon ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته Icon مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات Icon مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة Icon كولر يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد سان جورج Icon إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله Icon ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله! Icon فيديو يوثق أصواتًا مرعبة في البر Icon الغزارة التهديفية شعار مباريات الهلال والشباب Icon حمدالله وكورونادو يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيديو يوثق أصواتًا مرعبة في البر

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
فيديو يوثق أصواتًا مرعبة في البر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول أصواتًا مرعبة تصدر من حيوانات غير معروفة بجانب إحدى المزارع في البر.

ويظهر صوت موثق المقطع وهو يسأل المتابعين عن الحيوان الذي يصدر هذا الصوت مشيرًا إلى رصد 4 أصوات مختلفة في نفس الوقت تردد العواء مع بعضها البعض.

قد يهمّك أيضاً
رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

تركي آل الشيخ للمهنئين باليوم الوطني: محبتكم لها تقديرها عند السعوديين

تركي آل الشيخ للمهنئين باليوم الوطني: محبتكم لها تقديرها عند السعوديين

ولم يتبين من المقطع تاريخ ولا مكان توثيقه على وجه التحديد لكنه أثار حالة من الجدل بين مرتادي مواقع التواصل بين مصدق لما جاء في المقطع ومندهش من هذه الأصوات الغريبة وبين مكذب لها مؤكدًا أن الأصوات غير حقيقية وربما يكون هدفها جذب المتابعين وزيادة عدد المشاهدات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم