فيديو يوثق أصواتًا مرعبة في البر

وثق مقطع فيديو متداول أصواتًا مرعبة تصدر من حيوانات غير معروفة بجانب إحدى المزارع في البر.

ويظهر صوت موثق المقطع وهو يسأل المتابعين عن الحيوان الذي يصدر هذا الصوت مشيرًا إلى رصد 4 أصوات مختلفة في نفس الوقت تردد العواء مع بعضها البعض.

ولم يتبين من المقطع تاريخ ولا مكان توثيقه على وجه التحديد لكنه أثار حالة من الجدل بين مرتادي مواقع التواصل بين مصدق لما جاء في المقطع ومندهش من هذه الأصوات الغريبة وبين مكذب لها مؤكدًا أن الأصوات غير حقيقية وربما يكون هدفها جذب المتابعين وزيادة عدد المشاهدات.