ضبط قائدة مركبة عكست السير وعرضت حياتها والآخرين للخطر فيرمينو يُعاني بعد الهاتريك رئيس مجلس إدارة أكوا باور: اليوم الوطني 93 مناسبة تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل أكثر استدامة فعاليات ثقافية متنوعة بمركز “إثراء” احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 خلال أسبوع.. ضبط 15114 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بانيغا يخطف نجومية الجولة السابعة مانشستر سيتي يسعى لتعزيز الصدارة وزير الداخلية: مسيرة النماء والازدهار تتواصل في هذا العهد الميمون القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني 12 وظيفة شاغرة في متاجر بنده
واصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، غيابه عن هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة السادسة على التوالي في دوري روشن السعودي.
وانضم فيرمينو إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية الموسم المنصرم، وبدأ مشواره مع الراقي بشكل مميز.
ونجح فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، في تسجيل هاتريك خلال مباراته الأولى مع الأهلي ضد الحزم، في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي، والتي حسمها الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ولعب فيرمينو بعد ذلك 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولم ينجح في هز الشباك، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة واحدة، ولم يُقدم الأداء المتوقع خلال الكلاسيكو ضد النصر بالأمس.
ولعب النصر ضد الأهلي بالأمس، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثية.
وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر، صاحب المركز الخامس.