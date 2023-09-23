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في دوري روشن

فيرمينو يُعاني بعد الهاتريك

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
فيرمينو يُعاني بعد الهاتريك
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، غيابه عن هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة السادسة على التوالي في دوري روشن السعودي.

فيرمينو يغيب عن هز الشباك

وانضم فيرمينو إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية الموسم المنصرم، وبدأ مشواره مع الراقي بشكل مميز.

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فيرمينو في الدوري السعودي
اللاعب البرازيلي – المصدر spl

ونجح فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، في تسجيل هاتريك خلال مباراته الأولى مع الأهلي ضد الحزم، في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي، والتي حسمها الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب فيرمينو بعد ذلك 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولم ينجح في هز الشباك، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة واحدة، ولم يُقدم الأداء المتوقع خلال الكلاسيكو ضد النصر بالأمس.

فيرمينو
اللاعب البرازيلي

الأهلي في دوري روشن

ولعب النصر ضد الأهلي بالأمس، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثية.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر، صاحب المركز الخامس.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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