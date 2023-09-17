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تم تقويضها بسبب ميزات التصميم الأساسية للمنصة

فيسبوك يفشل في الحد من معلومات كورونا المضللة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
فيسبوك يفشل في الحد من معلومات كورونا المضللة
المواطن - فريق التحرير

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أفاد علماء لمجلة ساينس أدفانسيس بأن سياسات التضليل بشأن لقاح فيروس كورونا التي يتبعها فيسبوك، أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، لم تكن فعالة في مكافحة المعلومات الخاطئة.

جهود فيسبوك

وقالت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة جورج واشنطن: إن جهود فيسبوك تم تقويضها بسبب ميزات التصميم الأساسية للمنصة نفسها.

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ووجد الباحثون أنه رغم بذل فيسبوك جهودًا كبيرة لإزالة الكثير من المحتوى المضاد للقاحات خلال الجائحة، فإن التفاعل العام مع المحتوى المضاد للقاحات لم ينخفض عن الاتجاهات السابقة، بل زاد في بعض الحالات.

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