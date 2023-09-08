Icon

الشورى يعيد تشكيل لجانه ويستعرض تقارير الأداء الحكومية في جلسة الاثنين Icon إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة Icon المنتخب السعودي يواجه كوستاريكا بقمصان تحمل توقيع الجماهير Icon الوحدة يضم كريج جودوين حتى 2025 Icon جهود الأمن في تنظيم المصلين خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام Icon فيصل الغامدي: اليوم أبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد Icon الاعتداء على ذوي الإعاقة جسدياً أو معنوياً عقوبته السجن عامين وغرامة 500.000 ريال Icon الهلال والأهلي والنصر ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا بالميركاتو Icon تفاصيل تعديل نظام خدمة الأفراد.. صرف بدل ترحيل للفرد عند تعيينه لأول مرة Icon لحظة سقوط مروحية شرطية في بحيرة بالمجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
متمنيًا إسعاد جماهير العميد

فيصل الغامدي: اليوم أبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
فيصل الغامدي: اليوم أبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه فيصل الغامدي رسالة إلى جماهير الاتفاق، بعد الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

فيصل الغامدي يودع الاتفاق

وقال فيصل الغامدي: “اليوم أودع نادي الاتفاق بعد سنوات قضيتها معهم وعشت فيها أوقاتًا ولحظات رائعة.. شكرًا لمجلس ادارة النادي الحالية والسابقة وشكرًا على كل من أشرف علي في جميع مراحلي السنية وما أنسى فضلكم علي بعد الله”.

قد يهمّك أيضاً
إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر

إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر

طيران ناس: الرحلة XY622 عادت لمطار طرابزون بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة

طيران ناس: الرحلة XY622 عادت لمطار طرابزون بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة

وأضاف الغامدي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة: “شكراً لإخواني اللاعبين واتمنى لكم التوفيق دائماً .. شكرا لحبايبي للجمهور الاتفاقي على دعمي وتحفيزي لتقديم الأفضل. سائلاً الله التوفيق لي ولكم”.

فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @FALGHAMMDI

تجربة جديدة مع الاتحاد

وتابع فيصل الغامدي: “توكلت على الله اليوم أبدأ مرحلة جديدة في حياتي.. فخور جداً بتمثيل نادي كبير كنادي الاتحاد.. شكراً لإدارة النادي على ثقتهم وعلى رأسهم أنمار الحائلي، والأستاذ أحمد كعكي”.

فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @FALGHAMMDI

واختتم الغامدي حديثه بتوجيه رسالة لمشجعي نادي الاتحاد، وقال: “جمهور العميد أوعدكم بتقديم الأفضل لإسعادكم جميعاً.. شكراً لكم وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وبإذن الله نفرح دايماً بالإنجازات وصناعة التاريخ”.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسميًا مع فيصل الغامدي قادمًا من صفوف الاتفاق لمدة 5 مواسم، حتى عام 2028، وتمنت له الإدارة التوفيق مع العميد وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة المقبلة.

فيصل الغامدي
الاتحاد يُرحب بالغامدي – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم