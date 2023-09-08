فيصل الغامدي: اليوم أبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد

وجه فيصل الغامدي رسالة إلى جماهير الاتفاق، بعد الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

فيصل الغامدي يودع الاتفاق

وقال فيصل الغامدي: “اليوم أودع نادي الاتفاق بعد سنوات قضيتها معهم وعشت فيها أوقاتًا ولحظات رائعة.. شكرًا لمجلس ادارة النادي الحالية والسابقة وشكرًا على كل من أشرف علي في جميع مراحلي السنية وما أنسى فضلكم علي بعد الله”.

وأضاف الغامدي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة: “شكراً لإخواني اللاعبين واتمنى لكم التوفيق دائماً .. شكرا لحبايبي للجمهور الاتفاقي على دعمي وتحفيزي لتقديم الأفضل. سائلاً الله التوفيق لي ولكم”.

تجربة جديدة مع الاتحاد

وتابع فيصل الغامدي: “توكلت على الله اليوم أبدأ مرحلة جديدة في حياتي.. فخور جداً بتمثيل نادي كبير كنادي الاتحاد.. شكراً لإدارة النادي على ثقتهم وعلى رأسهم أنمار الحائلي، والأستاذ أحمد كعكي”.

واختتم الغامدي حديثه بتوجيه رسالة لمشجعي نادي الاتحاد، وقال: “جمهور العميد أوعدكم بتقديم الأفضل لإسعادكم جميعاً.. شكراً لكم وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وبإذن الله نفرح دايماً بالإنجازات وصناعة التاريخ”.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسميًا مع فيصل الغامدي قادمًا من صفوف الاتفاق لمدة 5 مواسم، حتى عام 2028، وتمنت له الإدارة التوفيق مع العميد وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة المقبلة.