فيصل بن بندر لـ الطلاب: تسلحوا بالعلم والإيمان والثقة في قيادتكم

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، تحت شعار “نحلم ونحقق” في ابتدائية صقر قريش بمدينة الرياض.

وكان في استقباله فور وصوله، وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من مسؤولي الوزارة، ثم عُزِف السلام الملكي.

عقب ذلك بدأ الحفل المُعّد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

سلاح العلم والإيمان

وأعرب الأمير فيصل بن بندر، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الذي يجسد معنى كبيرًا في سيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ورجاله المخلصين، مؤكدًا أن هؤلاء النشء المشاركين اليوم، في الاحتفال هم أبناء أولئك الرجال الذين شاركوا مع الملك عبدالعزيز في مسيرة التوحيد وتشييد هذا البناء الشامخ.

وحثَّ، الطلاب على أن يتسلحوا بسلاح العلم والإيمان والثقة في دولتهم وقيادتهم وأبناء شعبهم، وأن يقدموا لهم كل خدمةٍ وكل خيرٍ بشكلٍ مفيدٍ، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة لم تألُ جهدًا في خدمة أبناء هذا البلد الذي نتمنى أن يقودوا هذه المسيرة.

تطور متسارع للتعليم

ثم ألقى المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف الزارع، كلمة ثمَّن فيها رعاية أمير منطقة الرياض وتشريفه حفل الإدارة ومشاركته أبنائه وبناته الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، مشيرًا إلى أن التعليم قد شهد تطوراتٍ متسارعةٍ بعد أن وضعت السعودية وقياداتها التعليم أولوية قصوى، وجعلت من الإنسان محورًا أساسيًا لخططها التنموية، وأصبح الطالب السعودي منافسًا عالميًا في المسابقات الدولية والمحافل العالمية.

عقب ذلك شاهد والحضور أوبريتًا فنيًا بعنوان “فجر أضاء”، كما شهد في ختام الحفل أداء العرضة السعودية، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.