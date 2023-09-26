فيصل بن بندر يزور سماحة المفتي في منزله

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بزيارة اليوم لسماحة مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في منزله، للاطمئنان على صحته.

وقدّم سماحته الشكر لأمير الرياض، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها.