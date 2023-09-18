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خلال لقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا

فيصل بن فرحان: السعودية حريصة على بذل كافة الجهود لحل الأزمة السورية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
فيصل بن فرحان: السعودية حريصة على بذل كافة الجهود لحل الأزمة السورية
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد جير بيدرسون، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

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مستجدات الحل السياسي

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة.

وحدة سوريا واستقرارها

وأكد سمو وزير الخارجية خلال اللقاء، حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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