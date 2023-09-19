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لها آثار سلبية على الأمن والتنمية

فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية
المواطن - واس

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الاثنين، في اجتماع رفيع المستوى حول التحالف الدولي بشأن المخدرات الاصطناعية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.

الاتجار بالمخدرات الاصطناعية

وألقى سمو وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن الاتجار بالمخدرات الاصطناعية له آثار سلبية على الأمن والتنمية، وله عواقب وخيمة على المجتمعات، ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات خطيرة تتطلب بذل المزيد من التعاون بين الحكومات لمكافحة آفة المخدرات العالمية.
كما أكد سموه التزام المملكة بالإعلان الوزاري الذي أطلقه التحالف الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، الذي يهدف إلى تسريع وتعزيز الاستجابة العالمية الجماعية الفعالة.

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تعزيز التعاون الدولي

وأشار سمو وزير الخارجية إلى مواصلة المملكة بتعزيز التعاون الدولي والأطر المتعددة الأطراف للتصدي للتهديدات التي تشكلها تجارة المخدرات وتوزيعها عبر الحدود.

وقال سموه إن المملكة تبذل جهودًا كبيرة لتبادل المعلومات مع أكثر من 30 دولة لمواجهة آفة المخدرات العالمية وكبح تهديدها المتزايد، مشيراً إلى أن تبادل المعلومات والرصد المستمر بالتوازي لتحديد ومعالجة العقبات التي تسهم في الانتشار العالمي للاستخدام غير المشروع للمخدرات.

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