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على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإيراني

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإيراني
المواطن - واس

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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تكثيف اللقاءات التشاورية

وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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