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على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية أذربيجان سبل تعزيز التعاون

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية أذربيجان سبل تعزيز التعاون
المواطن - واس

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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