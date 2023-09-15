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فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة “الـ77 + الصين”، التي ستعقد اليوم وتستمر ليوم غد.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار خوسية مارتي، معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية كوبا مارتا إيلينا فيتو، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي.

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