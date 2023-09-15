نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم وظائف شاغرة للسعوديين في شركة EY وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات سكني: استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس الفيحاء يبحث عن الهدف الـ100 على ملعبه أفضل المطارات السعودية خلال أغسطس لاوتارو مارتينيز يسعى لمواصلة تألقه ضد ميلان
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة “الـ77 + الصين”، التي ستعقد اليوم وتستمر ليوم غد.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار خوسية مارتي، معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية كوبا مارتا إيلينا فيتو، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي.