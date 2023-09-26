فيصل بن نواف: سخروا كل الإمكانيات لإنجاز مشروع مطار الجوف الجديد

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة إنجاز مشروع مطار الجوف الجديد، وفق الخطط المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع سموّه لمتابعة سير العمل في مشروع مطار الجوف الجديد واستعراض حالة المشروع، بفريق من هيئة الطيران المدني، والمقاول المنفّذ للمشروع وحضور فريق متخصص من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، وحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومدير عام إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات إبراهيم السعيد، وذلك ضمن أعمال متابعة المشاريع بإمارة المنطقة.

ونوّه سموه في بداية الاجتماع بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

مراحل تنفيذ المشروع

واستمع سموّه إلى شرح عن المشروع ومراحل تنفيذه التي وصل إليها، كما شاهد عرضاً مرئياً عن سير الأعمال، مؤكدًا على ضرورة متابعة الإنجاز على الوجه الأكمل وفق أعلى مواصفات الجودة، مشدداً على تضافر الجهود والتعاون المستمر من الجميع، لتسخير الإمكانيات كافة وتسهيل الإجراءات لإنهاء المشروع، بناءً على الخطة الزمنية المحددة، والرفع الدوري لنسب الإنجاز للمشروع مع أهمية المرونة لحل أي إشكاليات قد تواجه التنفيذ، ورفع درجة التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة في هذا الخصوص.

ووجّه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بإمارة المنطقة بمتابعة المشروع ميدانيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبإشراف سموّه.