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ضمن منافسات دوري روشن

فيصل فجر نصف قوة الوحدة الهجومية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
فيصل فجر نصف قوة الوحدة الهجومية
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم المغربي فيصل فجر مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي.

تألق فيصل فجر

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى فيصل فجر ووصفته بـ”المؤثر”، خاصة أنه صاحب آخر هدف للوحدة في دوري المحترفين هذا الموسم بالجولة الماضية في مرمى التعاون.

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فيصل فجر
فيصل – المصدر spl

وأضافت “أوبتا”: “لقد ساهم فيصل فجر في نصف أهداف الفريق الـ16 الأخيرة بالمسابقة بتسجيله 3 أهداف وصناعته لـ5 آخرين، ليكون أكثر لاعبي الوحدة مساهمةً بالأهداف منذ بداية الموسم الماضي”.

ولفتت شبكة الإحصائيات عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فيصل فجر ساهم في 44% من أهداف الوحدة في دوري روشن السعودي منذ الموسم الماضي، حيث ساهم في تسجيل 14 هدفًا من أصل 33 هدفًا لفريقه.

فيصل فجر
النجم المغربي

مباراة الوحدة ضد ضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد ضمك عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، أبها والطائي، فيما يتواجد ضمك في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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