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إخلاء قرى وأحياء من سكانها

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
المواطن - فريق التحرير

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اجتاحت الفيضانات وسط اليونان، أمس، للمرة الثانية هذا الشهر، خاصة مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وتسبّبت بأضرار واسعة النطاق.

فيضانات عارمة باليونان

وفرضت السلطات اليونانية حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة “إلياس” إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.
كما تسبّبت العاصفة في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.

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أمطار غزيرة

وتعرض وسط اليونان مطلع شهر سبتمبر، لدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة “دانيال” التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات.

وأوضح وزير الزراعة اليوناني ليفتيريس أفغيناكيس، أمس، أنّ الفرق الميدانية رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكن لا يزال يتعذّر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى.

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