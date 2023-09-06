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قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2023

فيفا: القرعة جعلت الأهلي المصري أمام بداية مُشتعلة محتملة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
فيفا: القرعة جعلت الأهلي المصري أمام بداية مُشتعلة محتملة
المواطن - فريق التحرير

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تطمح جماهير النادي الأهلي المصري في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، رغم صعوبة القرعة.

بداية عربية مُشتعلة محتملة

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في مونديال الأندية.

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الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

وعلق على مقطع الفيديو، قائلًا: “الأهلي من أكثر الأندية المتمرسة في كأس العالم للأندية.. القرعة جعلته أمام بداية مُشتعلة محتملة”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أكدت صعوبة مباراته ضد الاتحاد في حالة تأهله.

وسيبدأ الأهلي المصري مشواره في كأس العالم للأندية 2023، يوم 15 ديسمبر المقبل، بمواجهة المتأهل من المباراة الافتتاحية التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.

الأهلي في الدوري المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

مواجهات الاتحاد ضد الأهلي المصري

ويملك الاتحاد سجلًا مميزًا ضد نظيره الأهلي المصري، حيث سبق وتقابلا 3 مرات، ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أي فوز، وتلقى 3 هزائم، وكانت البداية في بطولة النخبة العربية عام 1999، وفاز العميد بهدف نظيف.

وفاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 3\2، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وتمكن النمور من الفوز مجددًا في كأس العالم للأندية 2005، بهدف دون رد سجله النجم محمد نور.

الاتحاد والأهلي المصري
جانب من المباراة السابقة

 

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