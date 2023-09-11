فيفا: عبدالله المعيوف يعرف معنى التألق بمونديال الأندية

يطمح حارس المرمى عبدالله المعيوف في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تألق عبدالله المعيوف بمونديال الأندية

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وتصديات عبدالله المعيوف ضمن منافسات مونديال الأندية، مشيدًا بمستواه في البطولة العالمية، قبل بدء مشواره مع الاتحاد.

وعلق حساب البطولة الرسمي على الفيديو، قائلًا: “عبدالله المعيوف يعرف جيدًا معنى التألق في كأس العالم للأندية.. ويبدو أن الاتحاد سيكون في أيدٍ أمينة”.

وتألق عبدالله المعيوف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات كأس العالم للأندية، حيث شارك في أكثر من نسخة، وكانت النسخة الأخيرة هي الأبرز، بعدما ساهم في إنجاز الأزرق التاريخي، بحصد الميدالية الفضية.

وانضم المعيوف في الميركاتو الصيفي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قادمًا من الهلال، بعقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2025، وذلك بعدما ابتعد عن المشاركة مع الأزرق هذا الموسم بعد ضم المغربي ياسين بونو.

الاتحاد بكأس العالم للأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في جدة، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وسيبدأ مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.