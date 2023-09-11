الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة فيفا: عبدالله المعيوف يعرف معنى التألق بمونديال الأندية الجمهور يتوقع عدد أهداف رونالدو في أبطال آسيا التجارة تحذر مستخدمي جينسيس G90 وهيونداي Azera من خلل فني خطير التكافؤ شعار وديات السعودية وكوريا الجنوبية يورجن كلوب يكشف أكبر نجاح في مسيرته الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم المنتخب السعودي يسعى لاستعادة توازنه ضد كوريا الجنوبية فرق لا تخسر بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 81 نقطة
يطمح حارس المرمى عبدالله المعيوف في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وتصديات عبدالله المعيوف ضمن منافسات مونديال الأندية، مشيدًا بمستواه في البطولة العالمية، قبل بدء مشواره مع الاتحاد.
وعلق حساب البطولة الرسمي على الفيديو، قائلًا: “عبدالله المعيوف يعرف جيدًا معنى التألق في كأس العالم للأندية.. ويبدو أن الاتحاد سيكون في أيدٍ أمينة”.
وتألق عبدالله المعيوف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات كأس العالم للأندية، حيث شارك في أكثر من نسخة، وكانت النسخة الأخيرة هي الأبرز، بعدما ساهم في إنجاز الأزرق التاريخي، بحصد الميدالية الفضية.
وانضم المعيوف في الميركاتو الصيفي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قادمًا من الهلال، بعقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2025، وذلك بعدما ابتعد عن المشاركة مع الأزرق هذا الموسم بعد ضم المغربي ياسين بونو.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في جدة، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وسيبدأ مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.
المعيوف يعرف جيدًا معنى التألق في كأس العالم للأندية FIFA 🛑
ويبدو أن الاتحاد سيكون في أيدي أمينة 🐯
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 11, 2023