فيفا: نيمار وبيليه أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل

واصل النجم نيمار تألقه اللافت مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، ليخطف صدارة قائمة الهدافين التاريخيين من الأسطورة بيليه.

نيمار وبيليه أسطورتان للبرازيل

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي عبر منصة “إكس”، صورة تصميم لأسطورتي السيليساو، وعلق قائلًا: “أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل.. نيمار لم ينس بيليه وهو يُحطم رقمه القياسي”.

وسجل نيمار ثنائية في شباك منتخب بوليفيا الأول لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 79 هدفًا، كما تذكر بيليه صاحب الـ77 هدفًا أثناء احتفاله بهذا الإنجاز، حيث قلد احتفالًا شهيرًا له، في إشارة لاحترامه الكبيرة للأسطورة الراحل.

وتربع بيليه على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم لمدة 60 عامًا تقريبًا، حيث تصدر القائمة منذ عام 1962، عندما حطم رقم أديمير مينيزيس الذي أحز 32 هدفًا.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ويستعد لتسجيل حضوره الأول في المباريات بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

البرازيل تستعد لمواجهة بيرو

على الجانب الآخر، يستعد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البيروفي، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.