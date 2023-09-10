Icon

مانشستر يونايتد يؤجل عودة أنتوني Icon 30 يومًا مهلة لتسليم حافلات خط البلدة للمرور بالرياض وجدة Icon فيفا: نيمار وبيليه أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل Icon ضبط 23 مخالفة لنظام أحكام المياه بجدة والقنفذة Icon عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير Icon منصة مدرستي تطلق خدمة سجل متابعة الطلاب بشكل يومي Icon كريستيانو رونالدو: دعواتي لأهل المغرب Icon ضبط 63 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon اتفاقية ثلاثية لتوفير حلول سكنية لأيتام إخاء Icon مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يتربعان على عرش الهدافين

فيفا: نيمار وبيليه أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
فيفا: نيمار وبيليه أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم نيمار تألقه اللافت مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، ليخطف صدارة قائمة الهدافين التاريخيين من الأسطورة بيليه.

نيمار وبيليه أسطورتان للبرازيل

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي عبر منصة “إكس”، صورة تصميم لأسطورتي السيليساو، وعلق قائلًا: “أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل.. نيمار لم ينس بيليه وهو يُحطم رقمه القياسي”.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية وسيول حتى الجمعة في معظم المناطق

أمطار رعدية وسيول حتى الجمعة في معظم المناطق

مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة

مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة

نيمار وبيليه
تصميم لأسطورتي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وسجل نيمار ثنائية في شباك منتخب بوليفيا الأول لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 79 هدفًا، كما تذكر بيليه صاحب الـ77 هدفًا أثناء احتفاله بهذا الإنجاز، حيث قلد احتفالًا شهيرًا له، في إشارة لاحترامه الكبيرة للأسطورة الراحل.

وتربع بيليه على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم لمدة 60 عامًا تقريبًا، حيث تصدر القائمة منذ عام 1962، عندما حطم رقم أديمير مينيزيس الذي أحز 32 هدفًا.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @CBF_Futebol

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ويستعد لتسجيل حضوره الأول في المباريات بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

البرازيل تستعد لمواجهة بيرو

على الجانب الآخر، يستعد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البيروفي، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎