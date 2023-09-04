فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على منصة “إكس”، ذكريات مواجهة الاتحاد ضد الأهلي المصري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد والأهلي بمونديال الأندية

ونشر حساب البطولة الرسمي مقطع فيديو لأبرز لقطات المباراة، وعلق قائلًا: “قبل قرعة كأس العالم للأندية 2023.. دعونا نتذكر واحدًا من أبرز النزالات العربية في تاريخ المسابقات بين الاتحاد والأهلي”.

وحفز حساب كأس العالم فيفا، الجماهير بشأن المواجهة، وقال: “هل تتذكر في أي سنة لُعبت المباراة والنتيجة؟”، وتفاعل مشجعو الاتحاد مع التغريدة، وأكدوا أنها تعود لعام 2005، وأشادوا بقوة العميد آنذاك.

ولعب العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 التي أُقيمت في اليابان، ونجح النمور في الفوز بهدف دون رد أحرزه محمد نور، ليتأهل إلى نصف النهائي، وأنهى البطولة رابعًا.

قرعة كأس العالم للأندية 2023

وتُقام قرعة كأس العالم للأندية 2023، في جدة، يوم غد الثلاثاء، بمشاركة 7 فرق، وهم؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، الأهلي المصري المتوج بدوري أبطال إفريقيا، مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا.

كما يُشارك أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.