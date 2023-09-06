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فيفا يُحفز لاعبي نادي الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
فيفا يُحفز لاعبي نادي الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، أملًا في تألق اللاعبين وتحقيق إنجاز تاريخي.

فيفا يُحفز اللاعبين

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مشاركته السابقة في بطولة كأس العالم للأندية.

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وعلق قائلًا: “أهداف الاتحاد في كأس العالم للأندية 2005.. الجيل الحالي للنمور يملك مثالًا جيدًا يستلهم منه في ديسمبر المقبل”، وسط تفاعل من الجماهير التي تمنت تحقيق إنجاز أفضل من المركز الرابع الذي حققه في هذه النسخة.

نادي الاتحاد في مونديال الأندية 2005
لاعبو الاتحاد في مونديال الأندية 2005 – المصدر @fifaworldcup_ar

مشوار نادي الاتحاد بمونديال الأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في جدة، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وذلك بصفته بطل دوري روشن السعودي لموسم 2022\ 2023.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية 2023 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة التاسعة مساء يوم 12 ديسمبر.

وفي حالة تأهل نادي الاتحاد إلى الدور التالي من كأس العالم للأندية 2023، سيضرب موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، يوم الجمعة 15 ديسمبر، وإذا عبر فسيقابل بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

الاتحاد اليوم
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

 

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