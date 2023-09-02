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إشادات واسعة و 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار

فيلم POOR THINGS ينال أصداء عالمية واسعة بعد عرضه الأول في فينيسيا

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
فيلم POOR THINGS ينال أصداء عالمية واسعة بعد عرضه الأول في فينيسيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حقق فيلم Poor things للمخرج يورغوس لانثيموس نجاحًا منقطع النظير، تزامن مع عرضه العالمي الأول، مساء أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ ٨٠.

تقييم فيلم Poor things

ووصفت مجلة ” فوج” العالمية، الفيلم بأنه مبهر تمامًا يعود لحقبة من القرن الثامن عشر، كما أنه أثار إعجاب الجماهير، وأبهر النقاد أيضًا، وحصل على 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار، فيما تستحق أوليفيا كولمان الحصول على جائزة أفضل ممثلة عن جدارة.

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كان الترقب مرتفعًا بالنسبة للفيلم الطويل التالي للكاتب اليوناني، والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، وهو الفيلم المقتبس من رواية ألاسدير جراي التي تحمل نفس الاسم، والذي تقوم ببطولته إحدى نجوم هوليوود إيما ستون.

ويرى مقال مجلة “فوج” أن الفيلم أكثر غرابة وطموحًا من أي عمل فني سابق، وهو فيلم يكسر الحدود ويقلب افتراضاتنا بنفس القدر من الفرح والتهور مثل بطلته.

POOR THINGS في مهرجان فينيسيا

وتلقى فيلم POOR THINGS للمخرج يورجوس لانثيموس، ردود فعل قوية وإيجابية، من قبل النقاد والجمهور، الذي شاهد الفيلم، الذي بلغت مدته، ساعتين و21 دقيقة، والذي من المقرر أن يُعرض في دور السينما بتاريخ 8 ديسمبر المقبل.

وحصل فيلم POOR THINGS، على العلامة الكاملة ١٠٠٪، على موقع التقييمات الأشهر حول العالم، Rotten Tomatoes، فيما حدث شبه إجماع من النقاد على أن فيلم POOR THINGS،  سيفوز بأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا، ولن يستطيع أحد الاقتراب منه، كما رشحه البعض للفوز بالأوسكار أيضًا.

٨ دقائق تصفيق لفيلم POOR THINGS

كما حظي المخرج يورغوس لانثيموس، بحفاوة بالغة بالتصفيق لمدة ثماني دقائق، بعد العرض الأول لفيلمه الجديد Poor Things، وهي التحية الأطول في مهرجان البندقية السينمائي حتى الآن، فيما وقف جميع الحاضرين، احترامًا لـ ليورجوس لانثيموس.

وتحدث يورغوس، عن بطلة الفيلم إيما ستون، قائلًا: “الشيء الرائع في إيما وأنا، هو أننا صنعنا أربعة أفلام معًا، لذلك تعرفنا على بعضنا البعض، لدرجة أنه يمكننا التواصل دون الحاجة إلى شرح كل شيء”.

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