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بعد بيع 30.3 ألف تذكرة

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
المواطن - فريق التحرير

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بلغت إيرادات شباك تذاكر السينما في السعودية هذا الأسبوع نحو 10.2 مليون ريال ما يعادل 2.7 مليون دولار، بعد بيع نحو 205.7 ألف تذكرة، فيما تصدر الفيلم المصري “Voy Voy Voy”، من بطولة محمد فراج، شباك التذاكر.

فيلم فوي فوي فوي يتصدر الإيرادات

وحقق الفيلم المصري 1.6 مليون ريال ما يعادل 427.3 ألف دولار أمريكي، بعد بيع 30.3 ألف تذكرة. ومع هذه النتائج، فإن إجمالي ما حققه هذا الفيلم على مدار الأسبوعين الماضيين، وصل إلى 1.66 مليون ريال ما يعادل 442.8 ألف دولار، بعد بيع 33 ألف تذكرة، وفقًا لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

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وجاء فيلم “4 Expendables” من بطولة سيلفستر ستالون، في المركز الثاني في أول أسبوع من عرضه، محققًا 1.6 مليون ريال (431 ألف دولار) بعد بيع 28 ألف تذكرة، بحسب “بلومبرغ”.

ترتيب إيرادات الأفلام

واحتفظ فيلم “Jawan” من بطولة شاروخان بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا 1.26 مليون ريال ما يعادل 338.3 ألف دولار، لـ27.3 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ عرضه في السعودية قبل 3 أسابيع، نحو 7.8 مليون ريال (2.09 مليون دولار) لـ195.2 ألف تذكرة.

تراجع فيلم الأكشن “3 Equalizer” إلى المركز الرابع، محققًا 1.2 مليون ريال ما يعادل 324.5 ألف دولار، لـ23 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي، 17 مليون ريال ما يعادل 4.5 مليون دولار تقريبًا، بواقع 351.5 ألف تذكرة.

صالات السينما السعودية

وفي المركز الخامس حل فيلم “Nun2″، محققًا هذا الأسبوع 973 ألف ريال ما يعادل 259.5 ألف دولار، لـ19.4 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه من إيرادات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، 7.8 مليون ريال (2.08 مليون دولار) لـ190.8 ألف تذكرة.

يتنافس 35 فيلمًا عربيًّا وأجنبيًّا، في دور العرض حاليًّا، في حين من المقرر أن تستقبل صالات السينما السعودية 7 أفلام جديدة نهاية الأسبوع الجاري، وهي: فيلم الأنيميشن الكوميدي “Paw Patrol The Mighty”، والأميركي “Supercell”، وفيلم الخيال العلمي “The Creator”، إلى جانب فيلمي الرعب الإسباني “13 Exorcisms”، والأمريكي “All Fun and Games”، والفيلم الرومانسي “jeanne du barry”، وأخيرًا “The Kill Room”.

سوق واعدة

تُعتبر سوق السينما في السعودية واعدة، إذ شهدت نموًّا متسارعًا في إيراداتها. ووصلت الإيرادات منذ بداية العام حتى منتصف سبتمبر الجاري إلى 707 ملايين ريال سعودي نحو 188 مليون دولار، وبيع نحو 13 مليون تذكرة.

وفي العام الماضي، سجلت الإيرادات نحو 240 مليون دولار، مقارنة بإيرادات العام السابق له البالغة نحو 232 مليون دولار.

إيرادات السينما السعودية

وارتفع عدد التذاكر أيضًا في 2022، مسجلًا 14 مليون تذكرة، في مقابل 13 مليون تذكرة خلال 2021، بحسب بيانات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وقد يسهم هذا النمو في تعظيم قطاع السينما المحلي، وفي تحقيق الأهداف التي تضعها المملكة المتمثلة في تجاوز عدد الشاشات السينمائية عتبة 700 شاشة بحلول نهاية السنة، من 620 شاشة حاليًّا.

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