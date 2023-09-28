فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية

بلغت إيرادات شباك تذاكر السينما في السعودية هذا الأسبوع نحو 10.2 مليون ريال ما يعادل 2.7 مليون دولار، بعد بيع نحو 205.7 ألف تذكرة، فيما تصدر الفيلم المصري “Voy Voy Voy”، من بطولة محمد فراج، شباك التذاكر.

فيلم فوي فوي فوي يتصدر الإيرادات

وحقق الفيلم المصري 1.6 مليون ريال ما يعادل 427.3 ألف دولار أمريكي، بعد بيع 30.3 ألف تذكرة. ومع هذه النتائج، فإن إجمالي ما حققه هذا الفيلم على مدار الأسبوعين الماضيين، وصل إلى 1.66 مليون ريال ما يعادل 442.8 ألف دولار، بعد بيع 33 ألف تذكرة، وفقًا لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وجاء فيلم “4 Expendables” من بطولة سيلفستر ستالون، في المركز الثاني في أول أسبوع من عرضه، محققًا 1.6 مليون ريال (431 ألف دولار) بعد بيع 28 ألف تذكرة، بحسب “بلومبرغ”.

ترتيب إيرادات الأفلام

واحتفظ فيلم “Jawan” من بطولة شاروخان بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا 1.26 مليون ريال ما يعادل 338.3 ألف دولار، لـ27.3 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ عرضه في السعودية قبل 3 أسابيع، نحو 7.8 مليون ريال (2.09 مليون دولار) لـ195.2 ألف تذكرة.

تراجع فيلم الأكشن “3 Equalizer” إلى المركز الرابع، محققًا 1.2 مليون ريال ما يعادل 324.5 ألف دولار، لـ23 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي، 17 مليون ريال ما يعادل 4.5 مليون دولار تقريبًا، بواقع 351.5 ألف تذكرة.

صالات السينما السعودية