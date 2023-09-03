فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

أعرب النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فينالدوم سعيد بالانتقال للاتفاق

ونشر فينالدوم عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، صورة له أثناء توقيع عقود انتقاله رسميًا، وعلق قائلًا: “يسعدني أن أبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية مع الاتفاق”.

وأعلن الاتفاق بالأمس عن تعاقده رسميًا مع فينالدوم، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، حيث جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق فرنسا بحضور رئيس النادي سامر المسحل.

ودخل نادي الاتفاق في منافسة قوية مع فريقي الشباب وأيندهوفن الهولندي، من أجل التعاقد مع اللاعب الهولندي هذا الصيف، ولكن يبدو أن وجود الإنجليزي ستيفن جيرارد والاستقرار الإداري ساهما في قراره باللعب لفارس الدهناء.

مسيرة مميزة

وانضم فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويمتد تعاقده حتى عام 2024.

وشارك اللاعب الهولندي في 38 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات في موسم 2021\ 2022، وكان بديلًا في غالبيتها، ولعب في روما على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة.