Icon

نهاية الصيف في النصف الشمالي من الأرض خلال سبتمبر Icon الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل Icon يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد Icon جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو Icon تايوان تحتشد بكامل جنودها وقوتها بسبب إعصار هايكوي Icon مساند: طالب الفسخ يتحمل تكلفة إلغاء العقد Icon توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج Icon فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي Icon ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الانضمام إلى صفوف الاتفاق

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فينالدوم سعيد بالانتقال للاتفاق

ونشر فينالدوم عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، صورة له أثناء توقيع عقود انتقاله رسميًا، وعلق قائلًا: “يسعدني أن أبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية مع الاتفاق”.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بخريف ممطر على معظم المناطق

توقعات بخريف ممطر على معظم المناطق

حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

فينالدوم
اللاعب الهولندي بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

وأعلن الاتفاق بالأمس عن تعاقده رسميًا مع فينالدوم، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، حيث جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق فرنسا بحضور رئيس النادي سامر المسحل.

ودخل نادي الاتفاق في منافسة قوية مع فريقي الشباب وأيندهوفن الهولندي، من أجل التعاقد مع اللاعب الهولندي هذا الصيف، ولكن يبدو أن وجود الإنجليزي ستيفن جيرارد والاستقرار الإداري ساهما في قراره باللعب لفارس الدهناء.

فينالدوم
اللاعب الهولندي بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

مسيرة مميزة

وانضم فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويمتد تعاقده حتى عام 2024.

وشارك اللاعب الهولندي في 38 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات في موسم 2021\ 2022، وكان بديلًا في غالبيتها، ولعب في روما على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة.

فينالدوم
اللاعب الهولندي – المصدر @FabrizioRomano

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم