فينزويلية تستخدم حيلة بارعة لعبور الحدود مع أمريكا

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لأم من فينزويلا تستخدم حيلة بارعة لعبور الحدود مع الولايات المتحدة.
ووفقًا لوسائل الإعلام، سافرت الأم للمكسيك حتى وصلت للحدود مع الولايات المتحدة وعبرت من تحت الأسلاك الشائكة.
وبحسب الفيديو، استخدمت السيدة حيلة بارعة، حيث وضعت لوحًا من الورق المقوى ليقيها من الأشواك، وحمت صغيرتها بجسمها حتى عبروا الحدود.