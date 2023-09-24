Icon

الدفاع المدني: أمطار غزيرة وسيول توخوا الحذر Icon مدني الخبر يخمد حريقًا في مركبة Icon في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة Icon طرح لوحات مميزة اليوم بمناسبة اليوم الوطني Icon الجوازات تحتفي باليوم الوطني 93: بلادي أنتِ قاموس تتيه بوصفه الكلمات Icon الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق حتى الخميس Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق Icon خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف Icon فرحة الأطفال باليوم الوطني الـ 93 Icon فرينكي دي يونج يغيب عن برشلونة 7 أسابيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمن وأمان ورخاء واستقرار

في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن كل مواطن ومواطنة يشعرون اليوم بالتباهي؛ لأنهم سعوديون وشعارهم “نحلم ونحقق”.. نشؤوا في وطن قوي وراسخ، متمسك بعقيدته الإسلامية، ويقود العالمين العربي والإسلامي إلى بر الأمان، متجاوزاً كل العقبات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة الرياض بعنوان “نحلم ونحقق”: “اليوم.. نحمد الله على نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والرخاء، نعمٌ عظيمة منَّ الله بها علينا، ونجدد الولاء والانتماء إلى هذا الكيان الشامخ، الذي يبهر العالم بتقدمه وخطواته الوثابة نحو المقدمة.. ودام عزك يا وطن”.. وإلى نص المقال:

قد يهمّك أيضاً
388 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم

388 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم

تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول

تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول

الشوارع تزدان بفرحة المواطنين

في يوم الوطن، ازدانت الشوارع والميادين في مناطق المملكة بفرحة المواطنين، الذين بدوا فخورين بأنهم أبناء هذه البلاد الطاهرة، صاحبة أكبر تجربة توحيد شهدها التاريخ الحديث، بعدما نجح المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – ومعه نفر قليلون من الرجال، في إزالة الخوف والجهل عن قبائل الجزيرة العربية، وتوحيدها على قلب رجل واحد، ومن ثم إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية.

لم تكن تجربة التوحيد حدثاً عابراً، يحتل صفحات من كتب التاريخ الحديث، وإنما كانت قصة متكاملة الأركان وملهمة للوجدان، تكشف عن إيمان قوي، تربع في قلب الملك المؤسس، وعقيدة راسخة ملأت نفسه، بأن الله سيكون في عونه، ليس لسبب سوى أنه أراد أن يُعلي كلمة التوحيد، ويُطبق شريعة الإسلام السمحة على الأرض، فكان له ما أراد، مسجلاً ملحمة بطولية أعادت كتابة التاريخ الإنساني من جديد، وأثبتت أن لهذا التاريخ أبطالاً شجعاناً، ضحوا بكل غالٍ ونفيس من أجل أن تحيا الشعوب، وتنعم بالأمن والأمان.

تحفل رحلة بناء المملكة من البدايات المتواضعة، إلى النمو والازدهار بمسيرة عمرها ثلاثة وتسعون عاماً، مليئة بالمحطات المضيئة التي تكشف عن عزيمة قادة، وإصرار شعب على بناء الوطن على مرتكزات صلبة، ومبادئ قويمة، عنوانها الأبرز “التقدم والازدهار والنمو في جميع المجالات”.

حزمة من الإنجازات

ويشهد التاريخ السعودي بحزمة إنجازات صنعها أبناء الملك المؤسس على أرض الواقع، نقلت المملكة إلى أعتاب التألق والتميز والريادة، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عرَّاب رؤية “2030” التي أحدثت الفارق، وحولت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة.

اليوم.. يشعر كل مواطن ومواطنة بالتباهي؛ لأنهم سعوديون وشعارهم “نحلم ونحقق”.. نشؤوا في وطن قوي وراسخ، متمسك بعقيدته الإسلامية، ويقود العالمين العربي والإسلامي إلى بر الأمان، متجاوزاً كل العقبات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

اليوم.. نحمد الله على نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والرخاء، نعمٌ عظيمة منَّ الله بها علينا، ونجدد الولاء والانتماء إلى هذا الكيان الشامخ، الذي يبهر العالم بتقدمه وخطواته الوثابة نحو المقدمة.. ودام عزك يا وطن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة

الرياضة
أهالي الجوف ومكة المكرمة ينشدون الفرح ابتهاجًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أهالي الجوف ومكة المكرمة ينشدون الفرح ابتهاجًا...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال
السعودية اليوم

محمد بن سلمان لـ fox news: أحب...

السعودية اليوم
اشتعال أزمة عبدالرحمن العبود مع نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

اشتعال أزمة عبدالرحمن العبود مع نهاية الميركاتو

آخر الاخبار
سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء...

العالم
التعاون يهزم الوحدة ويتقاسم الصدارة مع الهلال
الرياضة

التعاون يهزم الوحدة ويتقاسم الصدارة مع الهلال

الرياضة
السعودية تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”
السعودية اليوم

السعودية تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”

السعودية اليوم
الجماهير: مستوى المنتخب السعودي لا يُبشر قبل آسيا
الرياضة

الجماهير: مستوى المنتخب السعودي لا يُبشر قبل...

الرياضة