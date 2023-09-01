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في الجولة الخامسة من دوري روشن

في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف
المواطن - فريق التحرير

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نجح اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا في قيادة فريقه الأخدود للفوز على نادي الرياض مساء اليوم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.

هدف في أول مباراة

وشارك النجم الكاميروني في أول مباراة له مع الأخدود بعد رحيله أمس الخميس عن التعاون، حيث سجل هدف الفوز لفريق الأخدود بالدقيقة الـ 55.

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وبعد الفوز، أصبح رصيد الأخدود 4 نقاط في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد نادي الرياض عند 4 نقاط.

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