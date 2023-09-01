مسيرات يونانية لمكافحة حرائق الغابات الأكبر بأوروبا في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف 5 آلاف زائر بالمهرجان الزراعي الأول في تيماء الهلال يخطف الأنظار في ليلة الكلاسيكو ويتصدر دوري روشن على حساب نظيره الاتحاد لقطات لطحالب تضيء شواطئ أستراليا نجم ريال مدريد يتابع مباراة الاتحاد والهلال سالم الدوسري يمنح التقدم لـ الهلال لأول مرة بالهدف الرابع تحذير من أمطار غزيرة على مكة المكرمة غدًا ميتروفيتش يُحرز الهاتريك ضد الاتحاد توضيح بشأن نظام المسارات للمرحلة الثانوية
نجح اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا في قيادة فريقه الأخدود للفوز على نادي الرياض مساء اليوم بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.
وشارك النجم الكاميروني في أول مباراة له مع الأخدود بعد رحيله أمس الخميس عن التعاون، حيث سجل هدف الفوز لفريق الأخدود بالدقيقة الـ 55.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الأخدود 4 نقاط في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد نادي الرياض عند 4 نقاط.
هدددددف!⚽
تاوامبا يدشن ظهوره الأول مع الأخدود #دوري_روشن_السعودي#الرياض_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/NfOzxVy5Zn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023