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في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب البرتغال فوزًا عريضًا مساء الاثنين على حساب ضيه منتخب لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

البرتغال تفوز بنتيجة عريضة في غياب رونالدو 

ونجح منتخب “برازيل أوروبا” في إحراز 4 أهداف في الشوط الأول عبر كل من جونكالو إيناسيو هدفين وجونزالو راموس هدفين.

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منتخب البرتغال

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب السيليساو 5 أهداف عبر كل من ديوجو جوتا هدفين وريكاردو هورتا هدفًا وجواو فيليكس هدفًا وبرونو فيرنانديز هدفًا.

وشهدت المباراة غياب النجم كريستيانو رونالدو.

ويتواجد منتخب “برازيل أوروبا” حاليًّا في المركز الأول برصيد 15 نقطة، أما منتخب لوكسمبورج فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.

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