في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة

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حقق منتخب البرتغال فوزًا عريضًا مساء الاثنين على حساب ضيه منتخب لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
ونجح منتخب “برازيل أوروبا” في إحراز 4 أهداف في الشوط الأول عبر كل من جونكالو إيناسيو هدفين وجونزالو راموس هدفين.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب السيليساو 5 أهداف عبر كل من ديوجو جوتا هدفين وريكاردو هورتا هدفًا وجواو فيليكس هدفًا وبرونو فيرنانديز هدفًا.
وشهدت المباراة غياب النجم كريستيانو رونالدو.
ويتواجد منتخب “برازيل أوروبا” حاليًّا في المركز الأول برصيد 15 نقطة، أما منتخب لوكسمبورج فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.