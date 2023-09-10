قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب أوكرانيا غير مقبول

أدان قادة مجموعة قمة العشرين، السبت، ما وصفوه باستخدام القوة في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكن من دون ذكر روسيا تحديدًا، بحسب إعلان جرى تداوله في ختام الاجتماع.

استخدام النووي غير مقبول

وجاء في الإعلان “فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على كل الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد”، بحسب “سكاي نيوز”.

وأكد القادة أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول.

أقوى 20 دولة بالعالم

وقال مصدر مطلع لـ “سكاي نيوز” إن وفود أقوى 20 دولة في العالم توصلت السبت إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

أعلن القادة المجتمعين في نيودلهي إنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، متعهّدين تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.

بيان مجموعة العشرين

وجاء في بيان أن مجموعة العشرين ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ”.

وأقر قادة دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وفقا لتوصيات خبراء المناخ في الأمم المتحدة، أن هدف حصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية يتطلب خفضًا سريعًا وكبيرًا ومستدامًا للانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030 مقارنة بمستواها في 2019.