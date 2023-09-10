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مع التوسع في تقديم البرامج النوعية

قبول أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
قبول أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول
المواطن - واس

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول ( 60378) متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي في مرحلة الدبلوم، بالكليات التقنية للبنين والبنات، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق السعودية.

تشغيل منشآت جديدة

وأوضح المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أنه بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، توسعت المؤسسة في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب متطلبات المرحلة التنموية بالسعودية.

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وأضاف أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في تقديم برامج التدريب لأبناء وبنات الوطن بمختلف المناطق، كما بدأت مع مطلع هذا الفصل تشغيل (8) منشآت تدريبية جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال في عدة مجالات من أبرزها مجال الطاقة المتجددة، وصيانة المطارات، والسياحة والفندقة، وسيتم خلال الفترة القادمة تشغيل منشآت جديدة أخرى في قطاعات واعدة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياج المشاريع التنموية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني زادت الطاقة الاستيعابية للمقبولين هذا العام، بعد أن كانت (50796) في الفصل التدريبي الأول من العام الماضي.

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