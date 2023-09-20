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أثناء زيارته لعمه بالمستشفى

قديروف ينفي شائعات مرضه

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
قديروف ينفي شائعات مرضه
المواطن - فريق التحرير

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نفى رئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء الشائعات التي ترددت حول مرضه، وقال إنه زار عمه القابع في المستشفى السريري المركزي بالعاصمة الروسية موسكو.

ينفي شائعة مرضه

وعبر قناته في تلغرام نشر قديروف مقطع فيديو قال فيه: أيها الأصدقاء كانت عائلتنا هذه الأيام قلقة للغاية بشأن عمنا العزيز محمد عبد الحميدوفيتش قديروف، والحمد لله أن صحته في تحسن مستمر.

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وأردف رئيس الشيشاني:  في أول فرصة أتيحت لي خلال رحلة عملي إلى موسكو، قمت بزيارة المستشفى السريري المركزي لرؤية عمي العزيز الذي وجدته في مزاج جيد حتى وهو مستلق على سرير المستشفى، والذي لم يفوت على نفسه فرصة إصدار الأوامر لأفراد عائلتنا الكبيرة، وقد أدخلت الفرحة إلى قلب عمي العزيز وتمنيت له الشفاء العاجل، ونقلت له تشجيع ومؤازرة والدتي العزيزة.

وضعه الصحي

وقال رمضان قديروف: الأطباء في المستشفى السريري المركزي محترفون، وبفضلهم سيتعافى عمنا العزيز من مرضه خلال أسبوعين بإذن الله .

وأردف: كما أنني سأعلق على الشائعات التي أحاطت بوضعي الصحي، والحمد لله أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة، وبصراحة لا أفهم مطلقًا لماذا يجب أن تكون هناك ضجة حتى في حالة مرضي؟ بالرغم من أن هذا له ميزته، فالجمهور الآن يعرف أيٌ من وسائل الإعلام وأيٌ من الأشخاص يكذب علانية على قرائه.

 

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