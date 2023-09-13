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بعد أزمة المنشطات

قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا
المواطن - فريق التحرير

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اتخذت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، قرارًا ضج نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي بول بوغبا، بسبب أزمة المنشطات التي تورط فيها خلال الأيام الأخيرة.

تفاصيل الأزمة

وأُعلن مؤخرًا أن تحليل المنشطات الذي خضع له بوغبا بعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، الشهر الماضي، جاءت إيجابية، وتقرر إيقافه لعدة أيام بشكل مؤقت لحين إجراء تحليل مضاد.

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بوغبا
النجم الفرنسي – المصدر @paulpogba

قرار يوفنتوس بشأن بوغبا

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الأربعاء: “نادي يوفنتوس قرر إيقاف اللاعب الفرنسي، ولن يتمكن من التدريب ولن يحصل على راتبه حتى يتم توضيح الوضع”.

بول بوغبا - بوجبا

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “إذا تمت إدانة اللاعب الفرنسي بشكل نهائي فسيكون يوفنتوس قادرًا على إنهاء العقد معه، وهو ما سيسمح للنادي بتوفير 30 مليون يورو إجمالًا”.

وأكدت تقارير صحافية بالأمس، أن اللوم في أزمة بوغبا يعود إلى اللاعب، الذي حصل على فيتامينات خلال فترة تواجده بأمريكا أوصى بها له أحد أصدقائه الذين يعملون في مجال الطب، دون العودة لأطباء النادي.

بوغبا
النجم الفرنسي – المصدر @paulpogba

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